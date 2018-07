'Fizemos um placar espetacular', diz Ganso após goleada tricolor

A goleada sobre o Toluca por 4 a 0, nesta quinta-feira, deixou o São Paulo realizado e muito perto da classificação para as quartas de final da Libertadores. Após o jogo no Morumbi, o time deixou o campo satisfeito pela vantagem e embora os jogadores reiterassem a necessidade de não se acomodar para o jogo de volta, o meia Ganso admitiu que o resultado coloca a equipe muito perto das quartas.

"Ganhar de 4 a 0 foi um placar espetacular. Toda a equipe está de parabéns. Temos um time muito bom, e podemos chegar longe na competição", disse o jogador. Ganso deu a assistência para o terceiro gol, marcado pelo volante Thiago Mendes, e deixou o campo no segundo tempo aplaudido pela torcida. A partida teve 53 mil pagantes, recorde do ano no futebol brasileiro.

Na semana que vem, no México, o São Paulo pode perder por até três gols de diferença que estará classificado para as quartas de final. "Tem mais 90 minutos para jogar. A vantagem é grande para podermos classificar, mas temos que respeitar, sabendo que no futebol tudo pode acontecer", afirmou Michel Bastos, autor do primeiro gol do jogo. "A equipe entrou bem forte, focada e com espírito de Libertadores. Quando entramos assim somos um adversário difícil de ser batido", comentou o zagueiro Maicon.