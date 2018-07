'Fizemos uma partida inteligente', diz Ricardo Oliveira após 3 a 1

Após a segunda vitória consecutiva por 3 a 1, os jogadores do Santos afirmaram que o time foi inteligente e soube impor seu estilo de jogo dentro da Vila Belmiro. Depois de cinco anos, o Santos volta a final da Copa do Brasil pela segunda vez em sua história.

Para o atacante Ricardo Oliveira, autor de dois gols, o time soube jogar com a vantagem adquirida no primeiro tempo. "Fizemos 3 a 0 no primeiro tempo e depois administramos o resultado no segundo tempo", disse o artilheiro do Campeonato Brasileiro.

Ricardo Oliveira também comentou as comemorações dos seus gols, marcados aos 11 e aos 23 minutos do primeiro tempo. "A comemoração do primeiro gol foi para a minha filha. Ontem foi aniversário dela e, por causa do trabalho, não pude estar com ela. Por isso havia prometido um gol para ela. O outro foi para um amigo que cresceu comigo", disse o camisa nove.

Para o meia Lucas Lima, que participou dos três gols da vitória sobre o São Paulo, o time teve uma atuação quase perfeita. "Todos fizeram um grande jogo. Foi uma ótima atuação de todos os companheiros. Fico feliz por ter participado dos gols", disse o meia da seleção brasileira.