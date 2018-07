'Fizeram um p... carnaval por duas partidas', critica Elias

O meia Elias afirma que a eliminação no Campeonato Paulista e a derrota para o São Paulo pela Libertadores não significaram queda de rendimento do Corinthians. O jogador acha que os resultados foram supervalorizados.

“O Corinthians nunca sairá de evidência. Sempre será tema dos programas de televisão. A gente sabe a audiência que dá, ganhando ou perdendo. Tivemos uma eliminação e uma derrota, e já fizeram um p... carnaval com essas duas partidas”, comentou Elias, dando risadas. “Mas estamos bem tranquilos quanto a isso. Quem vem para cá deve estar preparado para essas situações", disse o meia em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava.

Elias ressaltou a campanha da equipe no ano. Antes da derrota para o São Paulo, o clube tinha uma invencibilidade de 26 jogos na temporada. “Se analisarmos bem as últimas partidas, veremos que jogamos o mesmo futebol do começo do ano. Infelizmente, os resultados não apareceram. O cansaço bateu contra o Palmeiras, mas não fizemos um jogo ruim. Iniciamos mal contra o São Paulo e tivemos um jogador expulso, o que muda tudo. As pessoas analisam muito o resultado, e não o desempenho”, disse Elias.

Depois da última partida da fase de grupos, o Corinthians teve um período de folga. Até o jogo contra o Guaraní do Paraguai serão nove dias. “As críticas foram recebidas com naturalidade. É algo que faz parte do futebol. A gente não deve se iludir com os elogios nem se abater com as críticas, que são construtivas. Deixamos de fazer algumas coisas e estamos retomando um padrão”, concluiu.