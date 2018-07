Fla acerta detalhes da renovação de Thiago Neves

RIO DE JANEIRO - Apesar do impasse com o Al Hilal - o clube árabe ainda não se manifestou quanto à proposta do Flamengo para a compra dos direitos de Thiago Neves - a equipe carioca já acertou detalhes do novo vínculo com o jogador. Antes mesmo da assinatura do novo contrato, com duração de quatro temporadas, o meia já é um dos jogadores mais bem pagos do clube: recebe cerca de R$ 600 mil.

O jovem meia Thomás, de 18 anos, também deve renovar com o clube. O atleta, aproveitado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, ganhará aumento de salário e contrato com cinco anos de duração.