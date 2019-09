Fla admite conversa, mas vê a contratação do volante Guarín como 'pouco provável'

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, confirmou nesta quarta-feira conversas de representantes do clube com o volante Fredy Guarín, colombiano que atualmente está sem time e foi oferecido à equipe carioca. O dirigente, porém, qualificou como "pouco provável" a contratação do jogador de 33 anos.

Braz falou com os jornalistas de maneira breve no CT do Ninho do Urubu, onde a equipe carioca treinou pela manhã e ele não chegou a gravar entrevista. E o vice rubro-negro chegou ao local acompanhado do gerente de futebol do clube, Paulo Pelaipe, que também conversou informalmente com os repórteres.

A possibilidade de Guarín se tornar novo jogador do Flamengo ganhou força depois que o empresário do atleta, Marcelo Ferey, afirmou, em entrevista ao site globoesporte.com, que o volante deseja atuar pelo time comandado pelo técnico Jorge Jesus. E ele poderia chegar à equipe para preencher o aberto no elenco pelo seu compatriota Gustavo Cuéllar, que foi vendido ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, em agosto.

Guarín defendeu a Colômbia na Copa do Mundo de 2014 e em sua carreira profissional passou por clubes como Porto, Inter de Milão e Saint-Étienne. Entretanto, o jogador estava fora do futebol europeu nas últimas quatro temporadas, nas quais atuou pelo Shanghai Shenhua, da China. Ele rescindiu o seu contrato com a equipe asiática em junho e um dos possíveis entraves para o acerto com o Flamengo seria a questão salarial, tendo em vista os altos vencimentos que recebia do clube chinês.

E o Flamengo precisa correr se quiser contratar Guarín, pois as inscrições de jogadores para este Campeonato Brasileiro se encerram no próximo dia 27. Já para ter o atleta para as semifinais da Copa Libertadores, o clube teria de contratá-lo até no máximo o dia 29 deste mês. Isso pelo fato de que a partida de ida do mata-mata com o Grêmio será no dia 2 de outubro, em Porto Alegre, e a Conmebol só permite no máximo duas alterações na lista de 30 jogadores inscritos na fase anterior da competição até 72 horas antes da abertura das semifinais.

Treino

Na liderança isolada do Brasileirão, com 42 pontos, o time flamenguista realizou na manhã desta quarta-feira o seu terceiro treino visando a partida contra o Cruzeiro, neste sábado, às 17 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela primeira rodada do segundo turno da competição. A maior parte da atividade foi fechada à imprensa. O meia Everton Ribeiro, pelo terceiro dia seguido, não foi para o campo e ficou na academia do CT fazendo um trabalho de fortalecimento muscular.