Fla assina acordo para jogar no Maracanã até dezembro

RIO - O Flamengo assinou contrato até o fim do ano com o Complexo Maracanã Entretenimento S.A., grupo que ganhou a licitação para administrar o estádio pelos próximos 35 anos. Os detalhes do contrato ainda não foram divulgados, e o anúncio oficial deve ser feito ainda nesta sexta-feira. Esta semana, o clube havia firmado acordo (sem contrato) com o governo do Distrito Federal para a disputa de seis partidas no Estádio Mané Garrincha.

Na quarta, o Maracanã S.A. assinou com o Fluminense por 35 anos. O contrato previa para ao clube somente a renda de 43 mil ingressos de arquibancada, os mais baratos, atrás dos gols. No contrato assinado nesta sexta com o Flamengo, a reportagem confirmou que o clube da Gávea terá direito a uma participação nos lucros totais do estádio. O primeiro jogo do clube no novo Maracanã deve ser em 28 de julho, contra o Botafogo.

Até o fim do ano, o Flamengo fará uma espécie de "test-drive" do modelo de contrato assinado nesta sexta com a concessionária, para então decidir se aceita a proposta por mais tempo. Durante esse período, Maracanã S.A. e clube vão continuar negociando.