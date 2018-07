Fla atende Luxemburgo e inaugura acomodações no CT

Um dos que mais lutou por esta conquista rubro-negra, o técnico Vanderlei Luxemburgo se empolgou com a novidade. "Hoje é um dos dias mais importantes da minha vida aqui no Flamengo. É um dia importante para o clube e também para minha vida. Estamos no início de algo que renderá muitos frutos aos jogadores e ao clube no futuro", destacou o treinador.

As instalações são provisórias e em muito devem às dos grandes clubes do mundo e mesmo às de outras equipes brasileiras. Mesmo assim, receberam elogios de Ronaldinho Gaúcho. "Fico muito feliz de estar aqui neste momento. Chego ao clube quando as coisas estão acontecendo. Percebemos as melhoras. O que começou aqui hoje ficará na memória dos jogadores e também para o clube. Vemos a diretoria trabalhar, isso é o mais importante", disse o jogador.

Para o diretor de futebol Luiz Augusto Veloso, as instalações dão "estrutura mínima" para o clube realizar um bom trabalho profissional. "Umas das primeiras decisões desta nova diretoria do futebol foi trazer os treinos para o CT e tenho certeza que isto foi fundamental para as coisas avançarem. Aproveitamos a ideia dos contêineres da gestão do Zico e vimos que poderia ser uma boa solução a médio prazo para o CT. Sabemos que ainda está longe do ideal", garantiu o dirigente.