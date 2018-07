Fla comemora ter quitado R$ 60 milhões em dívidas

RIO - A nova diretoria do Flamengo informou nesta segunda já ter quitado cerca de R$ 60 milhões em dívidas nos primeiros meses de mandato. O clube conseguiu certidões negativas de débito com os governos federal, municipal e estadual, e também um novo patrocínio master, da montadora Peugeot.

"Tomamos uma decisão ousada. Dos R$ 75 milhões captados nos primeiros meses de trabalho, destinamos cerca de 80% para o pagamento de dívidas. Foi algo entre R$ 58 e R$ 60 milhões", disse o vice-presidente de marketing do clube, Luiz Eduardo Baptista, à Rádio Globo.

"Mas o trabalho ainda está muito no início. Tão ou mais difícil que conseguir as certidões negativas é mantê-las. Teremos que continuar pagando esse valor nos próximos anos. Em um orçamento para as próximas temporadas, sairemos com menos R$ 60 milhões em caixa todo ano", afirmou.

Segundo o vice-presidente, o clube já está com cerca de 16 mil sócios-torcedores. "Se atingirmos os 50 mil sócios, o torcedor passa a ser o maior patrocinador do clube. E temos que entender que não existe futuro sem isso", disse.