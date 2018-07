Fla e Inter podem perder mandos por agressão a lateral

A agressão sofrida pelo lateral-esquerdo André Santos após a vitória do Internacional por 4 a 0 sobre o Flamengo, em 20 de julho, pelo Campeonato Brasileiro pode causar a perda de mando aos dois clubes. Nesta terça-feira, os dois times foram denunciados pelo subprocurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Caio Pompeu Medauar de Souza, em razão dos incidentes no Beira-Rio.

Flamengo e Inter podem perder até dez mandos de campo, além de receberem multa de R$ 100 mil. Os clubes infringiram os artigos 191, I e 213, I, e §§1º e 2º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e art. 65, letras "b" e "c", 66 itens 1, 2 e 3, e 67 item 3 do Código Disciplinar da Fifa ao não tomarem as medidas para proteger o jogador que deixava as imediações do estádio acompanhado apenas por um segurança particular.

Após a partida, André Santos deixava o Beira-Rio e se dirigia a uma van, quando foi encurralado por um grupo de torcedores do Flamengo, que o atacou e também ao segurança. As agressões só foram encerradas com a chegada de dois policiais militares. Nenhum torcedor foi detido ou identificado por causa do incidente.

A comissão disciplinar que vai julgar o caso ainda não foi definida, assim como a data do julgamento. Também por incidente nesse jogo, o zagueiro Chicão, do Flamengo, será julgado pela sua expulsão. Ele pode receber até seis partidas de suspensão.