Fla e Liedson acertam rescisão amigável de contrato

RIO - Sem jogar desde meados de maio, Liedson está à procura de um novo clube. Nesta quarta-feira, o Flamengo comunicou que chegou a um acordo amigável com o jogador para encerrar o contrato que foi firmado em agosto de 2012 e tinha validade até o fim deste ano, em dezembro. Assim, ele está livre para jogar o Brasileirão por outro clube.

Liedson estava na sua terceira passagem pelo Flamengo. Chegou em agosto passado, vindo do Corinthians. Jogou o segundo turno do Brasileirão daquela temporada sem conseguir se firmar entre os titulares e acabou aceitando, em janeiro, ser emprestado para o Porto.

Em Portugal - país onde construiu a sua carreira, jogando naturalizado pela seleção local -, ele não se saiu bem e não marcou nenhum gol na conquista do Campeonato Português. De volta ao Flamengo, estava encostado à espera de uma definição quanto ao seu contrato.

Agora com 35 anos, Liedson jogou pela primeira vez no Flamengo em 2002. Naquela ocasião, fez 29 jogos e marcou 15 gols, conquistando a torcida com a fama de artilheiro. Nesta segunda passagem pela Gávea, porém, fez apenas 16 jogos e quatro gols.