'Fla errou tudo o que poderia errar', lamenta Dorival

"Vamos seguir nosso trabalho de uma forma bem tranquila e consciente. Quando estávamos ganhando tudo, avisei que ainda existiam coisas para melhorar. Agora, quero dizer que não está tudo um caos. Vamos continuar trabalhando, reagir e buscar a classificação", disse o treinador, se referindo ao objetivo de ir às semifinais da Taça Rio, após a equipe ter caído anteriormente diante do Botafogo no jogo que valeu uma vaga na decisão do primeiro turno do torneio estadual.

Já ao falar da atuação diante do Resende, Dorival Júnior lamentou a queda de rendimento do time no segundo tempo, principalmente na marcação, sendo que a equipe ainda chegou a ter chances de ampliar o placar quando ganhava por 2 a 0.

"Temos de reconhecer que erramos tudo o que poderíamos errar. Proporcionamos ao adversário o resultado, pois deixamos de combater, tomamos o gol e aceitamos o jogo deles. Sabemos que (o desempenho) não foi bom e vamos trabalhar. Temos uma rodada a menos agora (para reagir) e foi um confronto direto. É danoso, mas vamos continuar na briga por melhores resultados", completou.

Após a derrota para o Resende, o Flamengo só voltará a atuar pela Taça Rio no próximo dia 23, tendo em vista o fato de que sua estreia no segundo turno, marcada inicialmente para o próximo fim de semana, foi antecipada para esta quarta-feira. O time enfrentará o Boavista, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.