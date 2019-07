Fla esquece Copa do Brasil e desafia Corinthians em Itaquera para manter embalo

O Flamengo terá de esquecer a eliminação na Copa do Brasil diante do Athletico-PR para melhorar ainda mais seus resultados no Campeonato Brasileiro e ameaçar os líderes. O desafio deste domingo, às 16 horas, é contra o Corinthians, na arena do rival, em São Paulo.

O time do técnico Jorge Jesus não perde há cinco jogos no Brasileirão e, contabilizando os duelos da Copa do Brasil, está invicto há sete partidas. Na últimas delas pelo torneio nacional, goleou o Goiás por 6 a 1 e encantou os torcedores com um modelo de jogo intenso e agressivo. A equipe carioca soma 20 pontos e está no terceiro posto na tabela de classificação.

As lembranças recentes do Flamengo em relação ao Corinthians são boas, já que, neste ano, antes de cair para o Athletico-PR, o time rubro-negro eliminou o adversário paulista da Copa do Brasil com duas vitórias por 1 a 0, se vingando do revés na mesma competição em 2018.

Jesus vai na contramão da maioria dos técnicos em vésperas de duelos decisivos de mata-mata no futebol brasileiro e, mesmo que não confirme, deve repetir o que fez contra o Goiás. Isto é, mandar a campo o que tem de melhor. Na quarta-feira, o Flamengo vai ao Equador enfrentar o Emelec, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

Certo é que o uruguaio Aarrascaeta, com uma lesão na coxa direita, está fora do confronto em São Paulo e a tendência é de Vitinho siga no time. Em recuperação de uma torção no tornozelo, Bruno Henrique ainda é dúvida. É muito improvável que jogue. Se confirmar sua ausência, o jovem Lincoln ganhará mais uma chance.

A grande expectativa diz respeito à presença, mesmo que no banco de reservas, do zagueiro Pablo Mari e do meia Gerson. A dupla, apresentada na última sexta-feira, está regularizada e pode estrear. Se depender da vontade que mostraram, os dois jogarão pelo menos alguns minutos já contra o Corinthians.

"É uma decisão do treinador. Estamos treinando bem com a equipe desde o primeiro dia. Ele que tem que decidir se estaremos domingo no jogo", disse Marí. "Se o Flamengo precisar, estou pronto", garantiu Gerson.