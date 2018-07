Fla faz treino sem Gabriel, Cáceres e André Santos

O meia Gabriel e o volante Cáceres, mesmo recuperados de lesões, ficaram apenas na academia, enquanto o lateral-esquerdo André Santos, recém-contratado, também não foi para o campo participar do treino comandado pelo preparador Eduardo Silva. Sem jogar uma partida há mais de dois meses, o atleta ainda irá trabalhar na esteira e fará musculação antes de começar a treinar normalmente no gramado.

Já o goleiro Felipe e o meia Carlos Eduardo, que não haviam treinado no campo na última terça, desta vez participaram normalmente do treino com o restante do elenco flamenguista nesta quarta.

Embora tenha ficado fora do treino realizado no gramado nesta quarta, o meia Gabriel falou, após a atividade, que espera poder estar à disposição de Mano Menezes para o clássico de domingo, quando o Flamengo fará a sua reestreia no Maracanã, reaberto no domingo passado para os clubes do país no confronto entre Vasco e Fluminense. O atleta ficou fora das duas últimas partidas por causa de uma lesão muscular na perna direita.

"Fui entregue ontem (terça-feira) à preparação física e ainda não sei se terei condições de enfrentar o Botafogo. Vamos ver como vai ser durante a semana. Mas é um sonho jogar no Maracanã na volta do Flamengo ao estádio. Todos querem isso. Vou trabalhar muito para seguir melhorando e recuperar minha vaga no time", disse o meio-campista.