Fla fecha acordo e define permanência de Ronaldinho

RIO - O impasse finalmente chegou ao fim, garantindo a permanência de Ronaldinho Gaúcho no Flamengo. O clube carioca anunciou na noite desta quarta-feira que conseguiu fechar um acordo com a Traffic, empresa de marketing esportivo responsável por viabilizar os patrocínios para bancar o salário do astro. Assim, o jogador de 31 anos continua fazendo parte do elenco flamenguista.

Quando Ronaldinho foi contratado em janeiro, Flamengo e Traffic assinaram apenas um memorando para selar a parceria. Depois disso, surgiram divergências para definir o contrato, numa negociação que se arrastou por muito tempo. E, como reflexo, o jogador ficou com parte do salário atrasado por mais de quatro meses, o que abriu a possibilidade até de ele deixar o clube.

Nesta quarta-feira, porém, o Flamengo finalmente fechou um acordo com a Traffic. O clube não deu detalhes dos termos do contrato, a ser assinado pelas duas partes nos primeiros dias de janeiro. Mas tratou de comemorar, em comunicado divulgado no site, a permanência de Ronaldinho Gaúcho, que foi o destaque do time do técnico Vanderlei Luxemburgo durante a última temporada.

Astro do futebol mundial, Ronaldinho decidiu voltar a jogar no Brasil nesta temporada e, depois de negociar também com Palmeiras e Grêmio, acabou acertando com o Flamengo. Sob o comando dele, o time conquistou o título do Campeonato Carioca e terminou o Brasileirão na quarta colocação, o que garantiu a classificação para a disputa da Libertadores de 2012.