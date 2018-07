Fla fecha preparação para jogo da Libertadores com mais de 45 mil no Maracanã

A torcida do Flamengo deu mais uma prova de sua paixão nesta terça-feira. Desta vez, o show nas arquibancadas não aconteceu em uma decisão ou duelo importante, mas em um treinamento. Mais de 45 mil rubro-negros compareceram ao Maracanã para a última atividade antes do confronto diante do Independiente Santa Fe, quarta, no mesmo estádio, pela terceira rodada da Libertadores.

O clube convocou e a torcida correspondeu. Foram 45.977 presentes nas arquibancadas do Maracanã, segundo número divulgado pelo próprio Flamengo. Mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, os rubro-negros tiveram a oportunidade de participar de uma festa que demorará para ser esquecida.

Sem as restrições comuns ao futebol brasileiro, as arquibancadas foram tomadas de faixas, fogos de artifício e bandeiras. Sem o alto valor cobrado pela diretoria em boa parte dos jogos, o Flamengo registrou em um treinamento seu maior público como mandante na temporada.

Em meio aos cantos de apoio e incentivo ao time, no entanto, houve espaço para protestos. E justamente pelo preço dos ingressos. Uma faixa na torcida exibia: "Ingresso a R$100? O Flamengo é do povo". Os torcedores também pediram a redução no preço dos ingressos em músicas.

Em outro momento, a torcida exigiu "raça" dos jogadores e cantou que o "Flamengo é tradição, e não humilhação". Mas o clima, no geral, foi de festa. O tradicional "vai para cima deles, Mengão" foi bastante entoado, e diversos atletas, em especial o goleiro Júlio César, tiveram o nome bastante cantado.

O Flamengo decidiu convocar a torcida para o treino aberto diante da impossibilidade recebê-la na partida desta quarta-feira. Graças a uma punição da Conmebol, referente aos incidentes ocorridos na decisão da Copa Sul-Americana do ano passado, o time rubro-negro teria que jogar os primeiros dois jogos como mandante como portões fechados nesta Libertadores. Nesta quarta, cumprirá a última partida desta pena.