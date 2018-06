Fla firma acordo com Botafogo e jogará no Engenhão na estreia da Libertadores

Depois da polêmica no Campeonato Carioca, Botafogo e Flamengo parecem ter se resolvido e firmaram um acordo sobre o Engenhão nesta sexta-feira. A diretoria do clube rubro-negro conversou com o rival e acertou para que a estreia da Libertadores, contra o River Plate, no dia 28 de fevereiro, aconteça no estádio.

+ Diego Alves treina entre os titulares, mas deve desfalcar time na decisão

"O Flamengo agradece a parceria do Botafogo, entende que esse é um passo que reforça ainda mais a grandeza das duas instituições e demonstra a disposição dos clubes em trabalhar em conjunto pelo bem do futebol do Rio", declarou o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello.

Além da estreia na Libertadores, o Flamengo definiu mais uma partida para o Engenhão. O estádio do Botafogo receberá também o duelo do time rubro-negro com o Madureira, na próxima quarta-feira, pela primeira rodada da Taça Rio.

O acordo sinaliza um fim à rixa criada na semifinal da Taça Guanabara, no último sábado. Ao marcar o terceiro gol da vitória por 3 a 1 do Flamengo sobre o Botafogo, o atacante Vinicius Júnior realizou o gesto de "chororô" para provocar a torcida rival.

A atitude gerou revolta no clube alvinegro, que cobrou "respeito" do rival e vetou o Engenhão para a final da Taça Guanabara, entre Boavista e Flamengo, neste domingo. Como resultado, as equipes decidirão o primeiro turno do Campeonato Carioca fora do Rio, no Estádio Andrade, em Cariacica-ES.