Fla-Flu é marcado para 13 de outubro na Ilha do Governador

Depois de viajarem por diversas cidades do País ao longo dos últimos meses, Fluminense e Flamengo vão fazer no Rio de Janeiro o próximo clássico carioca do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou a tabela da competição para marcar o duelo para o Estádio Luso-Brasileiro.

Flamengo e Fluminense já disputaram um clássico cada um no estádio da Ilha do Governador, contra o Botafogo, que está mandando lá os seus jogos enquanto o Engenhão está à disposição dos organizadores da Olimpíada e da Paralimpíada.

Agora, havia a possibilidade de o Fluminense vender o mando de campo e levar o clássico para Manaus, por exemplo. Optou-se, entretanto, por evitar uma viagem longa e jogar com o apoio da torcida no Rio.

O duelo, pela 30ª rodada, será no dia 13 de outubro, quinta-feira da semana que vem, às 21h, para dar tempo dos jogadores do Flamengo que servem às seleções nacionais nas Eliminatórias - o goleiro Alex Muralha e o atacante Paolo Guerrero - voltarem ao Brasil a tempo da partida.

O Maracanã está cedido ao Rio-2016 até 31 de outubro, mas o Flamengo quer jogar lá contra o Corinthians em 23 de outubro, pela 32.ª rodada. Na semana anterior, dia 17, o Fluminense encara o São Paulo no Edson Passos, em Mesquita (RJ). A partir de novembro, o clube volta a jogar no Maracanã.