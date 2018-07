Fla-Flu em São Paulo vende 10 mil ingressos no primeiro dia

O Flamengo anunciou nesta quinta-feira ter vendido 10 mil ingressos logo no primeiro dia de comercialização de entradas para o clássico do próximo domingo contra o Fluminense, no Pacaembu, pelo Campeonato Carioca, às 16h. Será a primeira vez desde 1942 que as duas tradicionais equipes do Rio vão se enfrentar no estádio municipal paulistano.

As duas diretorias selaram um acordo para dividirem a carga de bilhetes e o lucro da partida. Haverá setores mistos para as duas torcidas, assim como outros exclusivos, localizados atrás dos gols. A carga total de entradas é de 37 mil, com pontos de venda tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro.

O preço dos ingressos para o clássico carioca varia de R$ 50 a R$ 100. A venda nas bilheterias começou às 10h desta quinta-feira, com longas filas no Pacaembu. A espera para comprar bilhetes superou a duas horas. Pela internet, a comercialização é pelo site da Futebol Card.

Estádio Cícero Pompeu de Toledo – Morumbi (duas torcidas)

Praça Roberto Gomes Pedroza, nº 1 – Bilheteria 1

Horário de funcionamento: dias 17/03 a 19/03, das 10h às 17h

Venda somente com cartão de débito

Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – Pacaembu (duas torcidas)

Rua: Desembargador Paulo Passalaqua, s/n –Bilheteria Tobogã Par

Horário de funcionamento: dias 17/03 a 19/03, das 10h às 17h

Venda em dinheiro e cartão de débito

Bar Garota Da Vila – somente ingressos do Fluminense

Rua Júlio Diniz, 82 – Vila Olímpia

Horário de funcionamento: dias 17/03 e 18/03, das 10h às 17h

Venda somente com cartão de débito

Loja Adidas - Shopping Eldorado – somente ingressos do Flamengo

Av. Rebouças, 3970 – Pinheiros

Horário de funcionamento: dias 17/03 a 19/03, das 12h às 20h

Venda somente com cartão de débito

Loja Adidas – Oscar Freire – somente ingressos do Flamengo

Rua: Oscar Freire, 1057

Horário de funcionamento: dias 17/03 a 19/03, das 11:00 às 19:00

Venda somente em cartão de débito