Fla inicia semana de treinos para ganhar cara de Cristóvão

Quando assumiu o comando do Flamengo, o técnico Cristóvão Borges sabia que teria pouco tempo para treinar, uma vez que no próximo domingo começa uma sequência de dois jogos por semana para todas as equipes do Brasileirão. Por isso é são tão importantes os trabalhos desta semana. Serão cinco dias de treino até o jogo contra o Coritiba, sábado.

O treino desta segunda-feira teve um clima mais leve do que os dos últimos dias, uma vez que o Fla finalmente venceu a primeira no Brasileirão, ganhando da Chapecoense, sábado, no Maracanã.

"A situação ainda não é a ideal, mas a vitória foi importante para começarmos a recuperação. A gente mudou a postura, a situação estava muito difícil. Nos juntamos e demos uma melhorada, e agora o Cristóvão vai introduzir o trabalho dele", comentou o atacante Gabriel, autor do gol da vitória sobre a Chapecoense.