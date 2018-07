'Fla não vai deixar o Vasco ser campeão', diz Felipe Depois de ajudar o Flamengo a vencer o Internacional por 1 a 0, no último domingo, em Macaé (RJ), pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o goleiro Felipe mostrou confiança de que o seu time irá assegurar classificação à Copa Libertadores da América de 2012 no clássico contra o Vasco, no próximo domingo, no Engenhão, na jornada derradeira da competição nacional.