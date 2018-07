Fla paga salários de novembro e parte de premiação

RIO - Depois do atraso de salários no mês passado, que gerou reclamação por parte de alguns jogadores, a diretoria do Flamengo antecipou o pagamento de novembro, que seria quitado somente depois do próximo dia 25. O clube também pagou nesta sexta-feira a primeira parcela dos R$ 3 milhões de premiação pela conquista da vaga para a Copa Libertadores de 2012.

Continua pendente, no entanto, a parte do salário do meia Ronaldinho Gaúcho que é de responsabilidade da Traffic, empresa parceira do clube na contratação do craque. Já são quatro meses de atraso.

Na semana que vem, o clube fará dois eventos em comemoração aos 30 anos do título mundial conquistado em 1981. Na próxima segunda, às 19 horas, na loja oficial do clube, na Gávea, os campeões Júnior e Nunes vão participar de um "talk show". Na terça, aniversário da conquista, haverá festa na quadra da escola de samba Mangueira, também com presença de campeões mundiais.