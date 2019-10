Fla passa por exame antidoping surpresa e faz treino fechado antes da semifinal

O elenco do Flamengo iniciou o dia sendo surpreendido, na manhã desta terça-feira, em Viamão (RS), onde o time está concentrado visando ao duelo de ida contra o Grêmio pela semifinal da Copa Libertadores, com um testes antidoping surpresa promovidos por representantes da Conmebol.

O procedimento realizado pela entidade que dirige o futebol sul-americano, padrão a partir de 2017 nas competições da América do Sul, ocorreu depois que fiscais do órgão chegaram ao hotel onde a equipe carioca está hospedada na cidade gaúcha que fica na região metropolitana de Porto Alegre, que nesta quarta-feira será palco da abertura do mata-mata entre flamenguistas e gremistas, na arena do time gaúcho, às 21h30.

Após serem submetidos aos exames antidoping, os jogadores do Flamengo participaram de um treinamento fechado comandado pelo técnico Jorge Jesus. Os atletas também fizeram uma atividade muscular na academia do hotel onde o time está concentrado.

Sem dúvidas para o jogo de ida na semifinal, a equipe rubro-negra deve ser escalada pelo treinador português com Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro, De Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabriel.

Este mesmo teste antidoping ao qual os jogadores da equipe carioca foram submetidos também foi realizados pelos atletas dos outros três clubes que estão na luta por uma vaga na decisão desta Libertadores. Os de Boca Juniors e River Plate, times que abrem as semifinais nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Monumental de Núñez, fizeram os exames na semana passada, enquanto os gremistas cumpriram este protocolo, feito sem aviso prévio da Conmebol às equipes, na segunda-feira.