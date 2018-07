Fla planeja festa 'discreta' em despedida de Petkovic O jogo entre Flamengo e Corinthians, domingo, no Engenhão, vai marcar a despedida de Petkovic dos gramados. No entanto, como o jogo é para valer, o clube não deve promover nada grandioso. Uma festa discreta, com algumas ações pré-jogo e nada mais.