Fla quer Montillo e permanência de principais atletas No dia em que assinou um contrato de parceria com o Comitê Olímpico dos Estados Unidos, a presidente do Flamengo, Patrícia Amorim, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, confirmou o interesse do clube na contratação do meia argentino Montillo, do Cruzeiro, mas admitiu que o atleta está "bem próximo do Corinthians". "Neste momento, o mais importante é a permanência dos principais jogadores", disse.