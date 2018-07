Fla reintegra Petkovic, confirma adeus e jogo na Sérvia

Após reunião realizada nesta quarta-feira que contou com a presença da presidente Patrícia Amorim, do diretor de futebol do clube, Luis Augusto Veloso, e do próprio Petkovic, o Flamengo ainda anunciou que manterá um vínculo com o jogador, que será nomeado embaixador do time no Brasil e no exterior. Para completar, o comunicado oficial informou que o jogador adquiriu o título de sócio-proprietário do clube.

"O Pet é um ídolo e será tratado como tal. Ele merece todo o nosso carinho e respeito. Sabemos de sua importância e, agora, estamos dando início a uma nova relação que será aprofundada ao longo do tempo", ressaltou a dirigente, ao comentar as homenagens que serão feitas ao sérvio.

O Flamengo também revelou que Petkovic irá ao centro de treinamento do clube na tarde desta quarta-feira, em Vargem Grande, para conversar com o técnico Vanderlei Luxemburgo sobre a sua reintegração ao elenco, já focando o jogo de despedida contra o Corinthians.

Petkovic, de 38 anos, está afastado do Flamengo desde a pré-temporada do time, realizada em janeiro. O jogador ficou fora dos planos de Luxemburgo e não mais defendeu o clube, com o qual ele tinha contrato até dezembro de 2011.