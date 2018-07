Fla terá técnico da seleção sub-20 contra Corinthians

O técnico da seleção brasileira sub-20, Rogério Lourenço, será o responsável por comandar o Flamengo no jogo de ida pelas oitavas-de-final da Taça Libertadores, contra o Corinthians, na próxima quarta-feira. Joel Santana, que está no Botafogo, recebeu proposta, mas a recusou, preferindo continuar no time alvinegro.

Rogério, ex-zagueiro revelado pelo próprio Flamengo no fim dos anos 80, era auxiliar de Andrade, demitido do comando do Rubro-Negro na sexta-feira.

A princípio, o treinador dirigirá a equipe de forma interina, já que nenhum dos nomes cotados para assumir o cargo foi contratado.