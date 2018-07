Flamengo treina com Chiquinho e Cirino para estreia no Carioca O Flamengo realizou na manhã desta sexta-feira, na Gávea, o seu último treino visando a sua estreia no Campeonato Carioca, neste sábado, contra o Boavista, às 19h30, no estádio Edson Passos. E a atividade acabou não contando com a presença do atacante Emerson e do meia Gabriel no time titular escalado por Muricy Ramalho.