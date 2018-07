Fla treina com Rodrigo Alvim e Fernando entre titulares O empate em casa com o Horizonte, na quarta-feira, pela Copa do Brasil, fez o técnico Vanderlei Luxemburgo mudar de ideia a respeito da escalação da equipe com três homens de frente. Contra o Fluminense, no clássico de domingo pelas semifinais da Taça Rio, Rodrigo Alvim deve voltar ao time no lugar de Negueba.