Fla vence ASA de novo e vai às oitavas da Copa do Brasil

Apesar da vitória, ficou mais uma vez nítida a falta de qualidade da equipe do Rio. Já com vantagem de dois gols conquistada em Arapiraca, poucos poderiam imaginar que o Flamengo entraria em campo, em casa, para administrar o resultado contra o ASA, como fez nesta quarta. A disparidade histórica e abissal entre os dois clubes de futebol não prevaleceu.

O ASA foi até melhor em boa parte do primeiro tempo e quase se aproveitou de erros do Flamengo para marcar. Enquanto isso, a torcida assistia quase que passivamente à atuação do Rubro-Negro - talvez muitos que compraram ingresso estivessem lamentando a opção pelo jogo. Numa praça próxima ao estádio, um famoso grupo de pagode dava um show de graça e atraía muito mais gente.

Ainda assim, o Flamengo foi para o intervalo com 1 a 0, gol de Elias, após cruzamento de João Paulo. Mas na etapa final a apatia do time carioca foi mais acentuada. O ASA fazia seu papel e tentava pelo menos fazer um gol. Conseguiu, com Osmar, depois de uma boa troca de passes do ataque do time.

A torcida do Fla vaiava a equipe, tal a quantidade de erros de passe e a lentidão dos seus jogadores. O placar de 1 a 1 parecia já estar definido quando Marcelo Moreno completou boa jogada de Bruninho e decretou a vitória dos cariocas.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 2 x 1 ASA

FLAMENGO - Felipe; Digão, Wallace, González e João Paulo; Cáceres (Diego Silva), Val, Elias e Paulinho (Adryan); Nixon (Bruninho) e Marcelo Moreno. Técnico: Mano Menezes.

ASA - Gilson; Edson Veneno, Tiago Garça e Fabiano; Osmar (Gabriel); Jorginho, Reinaldo Silva, Didira (Vanderson) e Chiquinho Baiano; Gilsinho (Valdívia) e Léo Gamalho. Técnico: Leandro Campos.

GOLS - Elias, aos 42 minutos do primeiro tempo. Osmar, aos 11, e Marcelo Moreno, aos 35 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Chiquinho Baiano, Val, Fabiano e Digão.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

RENDA - R$ 61.386,00.

PÚBLICO - 2.284 pagantes.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).