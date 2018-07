Fla volta a treinar na Gávea antes de pegar Palmeiras

A presidente Patrícia Amorim, que concorrerá à reeleição no Flamengo no pleito que será realizado no dia 3 de dezembro, marcou presença no treinamento, que acabou servindo para o técnico Dorival Júnior confirmar os desfalques do goleiro Felipe, do lateral-direito Léo Moura e do atacante Liedson. Lesionados, os três ficaram fora da lista de relacionados para o duelo deste domingo.

O goleiro se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo, o lateral trata de dores na panturrilha direita e o atacante reclama de dores no joelho esquerdo. Sem estes três jogadores, Dorival deve mandar a campo neste domingo o Flamengo com a seguinte escalação: Paulo Victor; Wellington Silva, Renato Santos, González e Ramon; Amaral, Ibson, Renato Abreu e Cleber Santana; Hernane e Vagner Love.

A novidade na equipe titular em relação ao jogo do último domingo, contra o Sport, em Recife, será a presença do lateral-esquerdo Ramon, que retorna ao time depois de ter cumprido suspensão na rodada passada do Brasileirão.