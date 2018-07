Fla volta aos treinos sem Felipe, Léo Moura e Liedson

Desta forma, caso não esteja em condições ideais, o trio dificilmente terá chances de ser relacionado para o confronto deste domingo, contra o Palmeiras, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Até pelo fato de que o Flamengo já garantiu matematicamente a permanência na elite da competição nacional com a vitória por 1 a 0 sobre o Náutico, no último domingo. Com o resultado, o clube carioca chegou aos 47 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Sport, primeira equipe da zona de rebaixamento, que tem 37.

Com Liedson machucado, o técnico Dorival Junior deve optar pela entrada de Hernane no time titular. O atacante, que iniciou a partida contra o Náutico no último domingo, não vinha tendo chances com Joel Santana e chegou a pensar em deixar o clube.

"Eu conversei com o Zinho (sobre a possível ida para o Avaí) e preferi ficar no Flamengo. Eu pensei um pouco em mim e sabia que tinha muito a mostrar aqui. Trabalhei, esperei minha oportunidade e graças a Deus estou ajudando o Flamengo. Eu reconquistei essa confiança", disse o atacante, que tem contrato com o rubro-negro carioca até o dia 31 de março do ano que vem.

Para ele, os três últimos jogos do Brasileirão serão fundamentais para garantir espaço no time. "Temos que entrar com vontade e com garra para fazer nosso trabalho. Esses três jogos são muito importantes e vão ser decisivos, principalmente para mim. Estou trabalhando para isso, para ser titular do Flamengo", declarou.