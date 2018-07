Fla x Corinthians tem mais de 50 mil ingressos vendidos Apesar da fase complicada do Flamengo, o torcedor demonstra otimismo com o time para o confronto contra o Corinthians, nesta quarta-feira, pela Copa Libertadores. A fila por ingressos no Estádio do Maracanã e na Gávea foi grande nesta terça-feira. Mais de 50 mil bilhetes já foram comercializados.