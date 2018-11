Flagrado alcoolizado na direção de seu carro, Marco Verratti é multado pelo PSG

O meio-campista Marco Verratti foi multado pelo seu clube, o Paris Saint-Germain, após ser flagrado dirigindo alcoolizado na quarta-feira pela polícia de Paris. O jogador italiano foi submetido a um exame, que constatou ele estava com 0,49mg/l de álcool no sangue, quando o limite que é permitido é 0,20mg/l.

O jornal francês L'Equipe informou que o atleta de 25 anos terá de se apresentar à Justiça francesa nos próximos dias. Verratti foi flagrado em um anel viário de Paris e foi levado para uma delegacia, onde foi colocado em uma cela. Só foi liberado após passar o efeito do álcool. Verrati será chamado para responder pelo caso e pode ficar sem dirigir por um longo tempo, caso a habilitação seja suspensa.

"De acordo com as regras aplicáveis aos contratos de todos os nossos jogadores, Marco Verratti será privado de uma parte do seu bônus de ética mensal", disse o PSG em um comunicado no seu site oficial.

No dia seguinte, na quinta-feira, o jogador, que também integra a seleção italiana, fez um pedido de desculpas espontâneo ao treinador Thomas Tuchel e à direção do Paris Saint-Germain.