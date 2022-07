Em alta, Flamengo tenta vencer o Avaí pela primeira vez na Ressacada pelo Brasileirão

Com três vitórias seguidas na temporada, duas no Campeonato Brasileiro e uma na Copa do Brasil que valeu, inclusive, vaga às quartas de final, o Flamengo busca consolidar seu bom momento neste domingo, às 11h, contra o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis (SC). A partida é válida pela 19ª rodada, a última do primeiro turno.

Nas últimas três vitórias - 2 a 0 sobre o Atlético-MG na Copa do Brasil e 2 a 0 no Coritiba e 4 a 0 no Juventude, ambas pelo Brasileirão - mais do que os resultados positivos, o time carioca saiu de campo comemorando o fato de não ter sofrido gols. É o equilíbrio que o técnico Dorival Júnior está buscando para fortalecer o time, em processo de reformulação.

"O mais importante é que a equipe tem participado como um todo. A nossa retomada na grande maioria acontece no campo ofensivo, o que vai filtrando as jogadas. E quando chega para a nossa última linha já chega mais mascada. Esse combate dos atacantes, ataque ao homem da posse de bola, isso tem contribuído consideravelmente para uma melhora da nossa equipe. Já são algumas partidas sem sofrer gol, o que é importante", comemora Dorival Júnior.

O time carioca tem 27 pontos e mira os três pontos para se aproximar ainda mais do G-4 do Brasileirão. O Avaí tem 21 pontos e tem como objetivo se afastar do pelotão debaixo. Para manter a boa fase e vencer mais uma, o Flamengo terá que quebrar uma escrita. Em jogos oficiais, jamais venceu na Ressacada, onde o Avaí normalmente se agiganta. Nos confrontos diretos, foram cinco confrontos até o momento, com três vitórias catarinenses e dois empates.

Dorival Júnior vai manter o rodízio para poupar o time visando as oitavas da Libertadores e as quartas da Copa do Brasil. Ele vai mexer no sistema defensivo. Com isso, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís serão substituídos, respectivamente, por Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas. O experiente meia Diego, que havia sido titular contra o Coritiba há duas rodadas, volta ao time titular na vaga de Thiago Maia, suspenso.

Grande contratação do Avaí na janela de meio de ano, o atacante peruano Paolo Guerrero já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID). Ele, porém, não irá estrear contra o Flamengo. O técnico Eduardo Barroca decidiu não relacionar o peruano pelo pouco tempo com o grupo. Guerrero foi apresentado na última quinta-feira. O lateral-esquerdo Bruno Cortez e o volante Raniele, que estavam suspensos e não enfrentaram o Ceará, tem seus retornos assegurados. A torcida também promete comparecer em peso e ser o 12º jogador contra o clube carioca.