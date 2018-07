Flamengo abre disputa da Taça Rio diante do Resende nesta quarta

RIO - Time com melhor pontuação na fase de classificação da Taça Guanabara, embora tenha sido eliminado na semifinal diante do Botafogo, o Flamengo estreia nesta quarta-feira como favorito na Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, em jogo contra o Resende.

O jogo será disputado no Engenhão, às 22 horas, o que dificultará o regresso de vários torcedores para casa, além de afastar tantos outros que gostariam de um horário mais aceitável para ver a partida.

Como os clubes não têm ingerência nessa decisão - a emissora detentora dos direitos de transmissão define os horários e os comunica à Federação de Futebol do Rio -, o Engenhão deve receber em torno de oito mil pessoas, público que é considerado desprezível para jogos do Flamengo.

O Flamengo vai ter duas modificações para a estreia na Taça Rio, em jogo isolado nesta quarta-feira - o restante da primeira rodada será no fim de semana. Na zaga, entra Alex Silva na vaga de Wallace. E no meio, Carlos Eduardo, badalado reforço que vinha de atuações irregulares, cede a vez para Rodolfo.

Durante o treino de terça-feira, em que testou mais uma vez a escalação com Alex Silva e Rodolfo, o técnico Dorival Júnior cobrou atenção total no confronto com o Resende, a fim de evitar imprevistos. Para ele, basta o Flamengo não tropeçar contra os clubes de menor investimento para novamente alcançar classificação a uma semifinal.

Como no primeiro turno, a expectativa é de que os quatro mais badalados clubes do Rio atinjam esse objetivo, tal a disparidade técnica entre esse grupo, que inclui ainda Fluminense, Botafogo e Vasco, e os demais 12 "figurantes" do Campeonato Carioca.

Ao Resende, resta lutar por um empate nesta quarta-feira, a fim de ganhar confiança para as rodadas seguintes, nas quais vai priorizar a luta para fugir da ameaça de rebaixamento.