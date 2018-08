Flamengo abre semana decisiva com treino dos reservas e 'em silêncio'

Um dia depois de empatar com o América-MG por 2 a 2 em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo retornou aos trabalhos no Rio nesta segunda-feira. No Ninho do Urubu, os jogadores iniciaram a preparação para o confronto decisivo diante do Cruzeiro, quarta, no Mineirão, pelas oitavas de final da Libertadores.

Nesta segunda, os jogadores que foram titulares contra o América-MG fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Já o restante do elenco foi ao gramado e realizou um trabalho técnico e tático. Após a atividade, não houve entrevistas coletivas.

O técnico Maurício Barbieri ainda não deu pistas da escalação que entrará em campo na quarta. O time rubro-negro encerrará a preparação na terça-feira, quando volta a trabalhar no Ninho do Urubu antes de retornar a Belo Horizonte. Até pela desvantagem no confronto, Barbieri pode mexer na equipe e levar uma formação mais ofensiva para o Mineirão.

O Flamengo foi surpreendido em casa e acabou derrotado pelo Cruzeiro no jogo de ida por 2 a 0. Se devolver o placar, o time rubro-negro leva o duelo para os pênaltis, enquanto qualquer outra vitória por pelo menos dois gols de diferença o classifica. Do outro lado, os mineiros podem até ser derrotados por um gol que estarão nas quartas.