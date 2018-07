Flamengo abre Taça Guanabara no sábado e Botafogo x Fluminense será no domingo

A Taça Guanabara vai ser aberta no sábado com a partida entre Flamengo (2º colocado do Grupo B) e Madureira (4º colocado do Grupo B), às 16 horas, em Volta Redonda, no Raulino de Oliveira. E as outras três partidas da primeira rodada vão ser disputadas no domingo.

A principal atração será o "Clássico Vovô", o duelo entre Fluminense (3º colocado do Grupo A) e Botafogo (1º colocado do Grupo B), às 18h30, que também está marcado para Volta Redonda. Na primeira fase, os rivais se enfrentaram e o Botafogo se deu melhor, vencendo por 2 a 0, em Cariacica (ES), o que inclusive provocou a queda do técnico Eduardo Baptista do Fluminense.

Também no domingo, mas mais cedo, às 16 horas, o Vasco (1º do Grupo A) vai receber o Bangu (4º do Grupo A) em São Januário. Em Bacaxá, às 15h30, o Boavista (2º do Grupo A) duelará com o Volta Redonda (3º do Grupo B).

A Taça Guanabara, a segunda fase do Campeonato Carioca, será disputada por oito times, que se enfrentam em turno único. O primeiro colocado garante o seu título e os quatro times de melhor campanha se garantem nas semifinais do Estadual.