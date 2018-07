Flamengo acerta a contratação do lateral Junior Cesar, ex-São Paulo

RIO - O Flamengo acertou nesta terça-feira a contratação do seu segundo reforço para o Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Junior Cesar já realizou exames médicos no clube carioca e deverá ser apresentado nesta quarta-feira. Ele chega para ser titular da posição.

Sem espaço no São Paulo, Junior Cesar pediu para ser transferido. Após ficar quase sete meses afastados dos gramados por conta de uma lesão no tendão de Aquiles, ele voltou à equipe no final de março, mas só teve espaço nas vezes em que Juan não pôde atuar. Nas últimas partidas, nem estava sendo relacionado.

O lateral deixa a equipe do Morumbi com 100 partidas disputadas e um gol. "Foi uma passagem muito boa. Aprendi muitas coisas no São Paulo. Vou carregar o São Paulo no meu coração", afirmou o jogador em sua despedida no CT da Barra Funda, lamentando apenas deixar o clube sem ganhar títulos.

No Flamengo, ele deverá chegar para resolver o problema da lateral-esquerda. Egídio e Rodrigo Alvim se revezaram na posição, Renato foi improvisado por ali, mas nenhum agradou. Para contar com Junior Cesar, os cariocas pagaram um valor não revelado ao São Paulo, clube com o qual o lateral tinha contrato até o fim do ano que vem.

Para o São Paulo, a saída de Junior Cesar é mais uma etapa da nova filosofia do clube, que busca dar mais espaço aos jovens jogadores formados pelas categorias de base tricolores. O primeiro reserva de Juan agora será o Henrique Miranda, de 18 anos recém-completados. Antes, Fernandão e Cleber Santana também haviam deixado o clube por falta de espaço.

O próximo a sair deverá ser Rodrigo Souto, que tem contrato apenas até agosto. O Flamengo é um dos interessados. Antes, o clube carioca já havia contratado o zagueiro Gustavo, do Boavista.