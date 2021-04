Flamengo acerta com novo patrocinador para sua camisa até o final de 2022

Ao longo dos últimos dias, a diretoria do Flamengo tem fechado diversas parcerias com empresas de renome, como a Amazon. Depois da multinacional, foi a vez do clube acertar vínculo com o site de comércio eletrônico Mercado Livre. O contrato vai até dezembro de 2022 e a marca deverá estampar as costas do uniforme rubro-negro. O acordo ainda precisa passar pela aprovação do Conselho Deliberativo.

Os valores da negociação agradaram bastante ao Flamengo, visto que a equipe receberá R$ 30 milhões no vínculo - o que significa R$ 1,5 milhão por mês. Nas redes sociais, o clube instigou os torcedores nesta terça-feira com uma charada: "Urubu delivery?". O anúncio foi feito logo em seguida por meio de assessoria de imprensa.

"Ter uma marca como esta investindo no futebol brasileiro é algo muito positivo e mostra a força do nosso mercado. Temos certeza que esta nossa união trará um ótimo resultado para os dois lados e, principalmente, ajudará a dar ainda mais alegrias para a Nação Rubro-negra. Vamos seguindo adiante para fazer o nosso Flamengo ainda mais forte e vencedor", disse Rodolfo Landim, presidente do Flamengo.

Além disso, o Flamengo conseguiu manter os padrões nos patrocínios. Ao longo dos últimos anos, a diretoria tenta buscar contratos longos e, principalmente, seguros, algo que garante o caixa e mantém o orçamento em dia. Assim, depois de muitas reclamações da torcida, a direção se movimentou e já fechou com dois patrocinadores.