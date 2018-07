Flamengo acerta com Thiago Neves, mas ainda espera por resposta árabe

SÃO PAULO - A novela sobre a contratação em definitivo de Thiago Neves pelo Flamengo continua. O jornal Lance! publicou nesta segunda-feira que o Al Hilal, dono de 90% dos direitos do meia, não deseja mais negociar com o clube rubro-negro. Os árabes alegam que o time carioca não teria cumprido o acordo feito ainda no começo de 2011, quando comprou 10% do jogador e prometeu adquirir 45% à vista no final deste ano e os outros 45% até o final de 2012 - transação que custará 7 milhões de euros (R$ 16,8 milhões).

A nova oferta do Flamengo (pagar 2 milhões de euros agora e parcelar os outros 5 milhões durante dois anos e meio) não foi aceita pelo Al Hilal, de acordo com o diário esportivo, versão rebatida pelo empresário de Thiago Neves, Léo Rabello, em entrevista ao ESPN.com.br, nesta segunda.

"Isso é conversa. O Al Hilal está criando problema com o prazo de pagamento. Thiago quer ficar no Flamengo, estamos discutindo o prazo de pagamento. Os valores estão certos", garantiu o agente, que é o negociador designado pelo Flamengo para conversar com os árabes.

O diretor de futebol Luiz Augusto Veloso garantiu que o Flamengo cumpriu "todas as exigências do contrato de empréstimo" e revelou: acertou os detalhes do novo contrato de Thiago Neves.

"Neste fim de semana acertamos com o próprio jogador o contrato para o futuro. A gente acertou com ele e com o Léo por quatro anos", afirmou o dirigente em contato por telefone com o ESPN.com.br.

Sobre a possível negativa do Al Hilal à oferta do Flamengo, Veloso disse: "Pelo que eu saiba, isso não aconteceu. Oficialmente, não recebemos nada. Não tomamos conhecimento de qualquer tipo de mudança. De fato há uma diferença para saldar o valor estipulado em contrato, e de fato não recebemos uma resposta definitiva".

"Entendemos que cumprimos todas as questões no prazo estabelecido. Vou chegar no clube hoje e ver se chegou alguma comunicação oficial. E se chegar, vamos estranhar", disse.