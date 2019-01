Flamengo acerta contratação do atacante Gabigol e do meia Arrascaeta

O Flamengo vai anunciar nesta quarta-feira mais dois reforços: o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, e o meia Arrascaeta. O primeiro chega por empréstimo da Inter de Milão após defender o Santos na temporada passada e o segundo foi comprado por 15 milhões de euros (R$ 63,7 milhões).

As duas negociações foram fechadas nesta terça-feira. Com o sinal verde da Inter, Gabigol acertou os últimos detalhes com o Flamengo, passa por exames e, logo depois, será anunciado. Um vídeo que vazou nas redes sociais já adiantou o acerto.

"Fala, pessoal, aqui é o Gabriel. Já estou com o manto. Faço parte da nação. Estamos juntos", disse o atacante.

Para ficar com o jogador, o Flamengo vai arcar com 100% dos salários - o empréstimo não terá custo. O atacante recebe algo em torno de R$ 1,25 milhão por mês. A Inter de Milão ainda terá prioridade em um atleta das categorias de base.

Além de Gabriel, que foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro no ano passado pelo Santos, o Flamengo, enfim, se entendeu com o Cruzeiro e bateu o martelo para ficar com o meia Arrascaeta.

O Flamengo vai desembolsar 15 milhões de euros (R$ 63,7 milhões) no total da negociação. O Cruzeiro, que detém 25% dos direitos econômicos, vai receber 4 milhões de euros (R$ 16,8 milhões de reais). O acerto acontece poucos dias depois dos clubes entrarem em atrito. Os mineiros alegaram que o jogador foi aliciado pelo time carioca.

Antes de Gabigol e Arrascaeta, o Flamengo havia contratado o zagueiro Rodrigo Caio, do São Paulo, por 5 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões) por 45% dos direitos econômicos.