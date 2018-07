Flamengo acerta novo contrato com Rodolfo até 2017

RIO - O Flamengo anunciou na tarde desta quarta-feira que acertou a contratação do meia Rodolfo junto ao Madureira. O jogador, segundo o BIRA (Boletim Informativo de Registro de Atletas), tinha contrato de empréstimo com o clube rubro-negro apenas até a próxima quarta-feira. Agora, ele assinou por mais quatro temporadas.

"Pretendo fazer o mesmo que fiz até aqui: continuar jogando e demonstrando o meu futebol para o novo treinador e para a torcida. Quero me firmar no time principal", afirmou o meia de apenas 19 anos.

De acordo com o Flamengo, Rodolfo assinou a renovação na presença do vice-presidente de futebol, Wallim Vasconcellos, e do diretor-executivo Paulo Pelaipe. Já a assessoria de imprensa do jogador explicou que o Flamengo adquiriu 25% dos direitos econômicos do jogador.

O Madureira continua sendo proprietário de 75% dos direitos de Rodolfo, mas o clube rubro-negro tem a opção de, até o fim do ano, adquirir mais 25% e dividir ao meio os direitos econômicos do jogador. Ele está na Gávea desde o ano passado, quando foi contratado para as categorias de base.