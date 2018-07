Flamengo acerta permanência do meia Renato Abreu

Esta é a segunda passagem de Renato Abreu pelo Flamengo. Ao todo, ele já disputou 216 jogos com a camisa flamenguista e marcou 58 gols, conquistando também três títulos pelo clube: foi campeão da Copa do Brasil de 2006 e do Campeonato Carioca de 2007 e de 2011.

Agora, após acertar com Renato Abreu, a diretoria do Flamengo tenta definir a permanência do goleiro Felipe. As negociações estão adiantadas para a assinatura de um contrato com três anos. Outro caso que preocupa é o do meia Thiago Neves, no qual é preciso pagar ao Al Hilal pela liberação.

Até agora, o Flamengo contratou apenas um reforço para a próxima temporada. É o lateral-esquerdo Magal, que defendeu o Americana no último Campeonato Brasileiro da Série B.