Flamengo acerta por quatro anos com Wallace, ex-Corinthians

RIO - O estreitamento das relações com o empresário Carlos Leite colocou mais um jogador no Flamengo. Nesta quinta-feira, o clube surpreendeu ao anunciar a contratação do zagueiro Wallace, de 25 anos, que estava no Corinthians. De acordo com o site oficial do clube carioca, ele assinou um contrato de quatro anos.

Dos quatro reforços que o Flamengo contratou até aqui, três são agenciados por Carlos Leite, que também colocou no clube o volante Elias, ex-Sporting, por empréstimo, e o meia-atacante Gabriel, que era do Bahia. Apenas o lateral-esquerdo João Paulo, ligado à Traffic, não tem relações diretas com o empresário.

O jogador, de 25 anos (um a menos do que informa o site do Flamengo), estava no Corinthians desde o início de 2011, tendo participado de 59 jogos. Ele era reserva de Paulo André e Chicão e deveria perder espaço com a contratação de Gil. No Flamengo, vai disputar posição com Alex Silva, Gonzales e Renato Santos. Wallace chega à Gávea para ocupar o espaço deixado por Weliton, negociado por empréstimo com o futebol russo.