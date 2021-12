Flamengo acerta renovação com Diego Ribas e Diego Alves até o final de 2022

Após ficar com o vice da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o Flamengo está apostando na manutenção de seus jogadores para voltar a conquistar títulos na próxima temporada. O time rubro-negro renovou com o goleiro Diego Alves e com o meia Diego Ribas. Os novos vínculos vão até o final de 2022.

O Flamengo não anunciou oficialmente a renovação da dupla, mas a extensão contratual já apareceu no BID da CBF. Além deles, o lateral Filipe Luís é outro que garantiu permanência até a próxima temporada.

Diego Ribas tem 36 anos e já não é mais unanimidade no Flamengo. O jogador, que tem sofrido com lesões, perdeu a titularidade nos jogos finais da temporada e foi um dos jogadores mais criticados pelos torcedores com a perda dos títulos.

O meia chegou no Flamengo em 2016 e foi um dos jogadores que liderou a reformulação da equipe carioca. Acabou sendo importante na conquista da Libertadores de 2019. Foi dele a assistência para o gol da virada de Gabigol no triunfo por 2 a 1 diante do River Plate.

Diego Alves, por sua vez, viveu uma novela no fim da última temporada para seguir no clube e ficou muito próximo de deixar o Flamengo. As boas atuações no ano, inclusive, o credenciaram a firmar um novo vínculo com o time rubro-negro.

Assim como seu companheiro de equipe, Diego Alves tem 36 anos e chegou no Flamengo um ano depois, em 2017. Participou efetivamente das principais conquistas do clube e também se transformou em um dos líderes do elenco.

Além de segurar seus principais jogadores, o Flamengo irá ao mercado em busca de reforços. Alguns nomes estão sendo cotados, a exemplo do meia Vina, do Ceará, do volante Thiago Mendes, do Lyon, e do zagueiro Pedro Geromel, do Grêmio.