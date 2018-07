Flamengo adia apresentação de Vitinho e terá volta de Marlos contra Sport

A apresentação do atacante Vitinho no Flamengo foi adiada para segunda-feira. O jogador, inicialmente, concederia entrevista neste domingo, antes do duelo contra o Sport, no Maracanã. Mas por conta de uma mudança no horário do voo de Moscou ao Rio, a assessoria de imprensa do clube confirmou a mudança da data.

A previsão é que o atacante desembarque no Rio de Janeiro na tarde de domingo. A ideia é que ele siga direto para o Maracanã e seja apresentado aos torcedores no intervalo da partida. No entanto, não haveria tempo para falar com a imprensa.

Vitinho teve a contratação confirmada pelo Flamengo na sexta-feira. O clube rubro-negro pagará 10 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões) ao CSKA Moscou pelo atleta de 24 anos. Neste sábado, o clube rubro-negro também divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Sport, às 16h, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A novidade fica por conta do retorno do atacante Marlos Moreno, recuperado de lesão no tornozelo direito. O jogador treinou normalmente durante a semana e retomará a posição de titular no lugar de Matheus Sávio. O restante da equipe deve ser a mesma que atuou no empate por 1 a 1 com o Santos na última quarta-feira, fora de casa.

As únicas ausências certas são de Rhodolfo e Berrío, que continuam no departamento médico. O time, no entanto, não tem jogadores suspensos. O time deve começar em campo com: Diego Alves; Rodinei, Réver, Léo Duarte e Renê; Cuéllar, Lucas Paquetá e Diego; Éverton Ribeiro, Guerrero e Marlos. O Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro com 31 pontos, dois a mais do que o São Paulo, o segundo colocado.