Flamengo admite chance de contratar Ronaldinho A presidente do Flamengo, Patrícia Amorim, não descartou a contratação do meia Ronaldinho Gaúcho, do Milan. "O Ronaldinho é uma possibilidade, mas só acredito nas coisas depois de assinadas. Não gosto de ficar trabalhando com nomes, porque tem um efeito direto com a torcida, eles imaginam aquele jogador com a camisa, naquela posição. Aí ele não vem e isso tem um efeito devastador", afirmou.