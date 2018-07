Flamengo admite dificuldade em negociações por reforços estrangeiros A diretoria do Flamengo admite que jogadores estrangeiros estão na mira do clube para a temporada 2016, mas também reconhece que a alta pedida financeira das suas equipes dificultam as chegadas do volante chileno Marcelo Díaz, do Hamburgo, e do meia argentino Federico Mancuello, do Independiente.