Flamengo admite efetivar Rogério Lourenço

"Se deixarmos o Rogério trabalhar do mesmo jeito que fizemos com Carlinhos e o Andrade, ele poderá ficar muito tempo no clube. Ele chegou na Gávea com 13 anos e tem um currículo dos mais expressivos", disse o cartola. O ex-zagueiro Rogério Lourenço começou a carreira de jogador e de técnico no Flamengo.

Mas para conseguir passar pelo Corinthians, nas oitavas de final da Libertadores, Rogério Lourenço terá muito trabalho. O elenco não engoliu a demissão de Andrade, o que criou um clima de tensão com a diretoria. Vágner Love, por exemplo, chamou de "brincadeira" a saída do treinador, ocorrida na última sexta-feira.

No sábado, inclusive, Vágner Love nem apareceu para treinar, alegando estar passando mal. Mas neste domingo, para tentar melhorar o clima, ele foi sozinho à Gávea para treinar, mesmo com o time estando de folga - o elenco se reapresenta nesta segunda-feira, para treinar no CT do Ninho do Urubu.