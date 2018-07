Flamengo adota a cautela para enfrentar o São Paulo O Flamengo vai apresentar uma formação cautelosa contra o vice-líder do Campeonato Brasileiro, São Paulo, no estádio do Morumbi, na capital paulista, nesta quarta-feira, às 22 horas, pela 24.ª rodada. Sem o atacante Eduardo da Silva, contundido, o time carioca deve jogar apenas com Alecsandro na linha de frente. Outra novidade pode ser a entrada do zagueiro Samir no vaga de Chicão.